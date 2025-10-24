Kocaeli'de "Lider Çocuk Tarım Kampı" gerçekleştirildi

Kocaeli'de ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı.

İzmit'teki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte üretim alanları ve doğal yaşam alanlar hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında öğrenciler, Kandıra'nın coğrafi işaretli ürünü Kandıra manda yoğurdunun üretimini yakından inceledi.

İlçedeki bir manda çiftliğini ziyaret eden çocuklar, mandaları görme ve manda sütünden elde edilen ürünlerin üretim sürecini yerinde gözlemledi.

Ardından öğrenciler, ilçede bulunan doğal yaşam alanını ziyaret etti. Burada organik ürünlerle hazırlanan yemekleri tadan öğrenciler, üreticiler tarafından oluşturulan ata tohumu bankası hakkında bilgilendirildi. Ayrıca su atık toplama ünitesi tanıtıldı ve organik ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Kampın son durağında, öğrenciler Kefken Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif yetkilileri, çocukları tekneyle Karadeniz kıyısındaki Kefken, Kerpe, Kumcağız ve Kovanağzı sahillerinde gezdirerek su ürünleri hakkında bilgi verdi.

Programa, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Birdal İşbaralı ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cahit Demir de katıldı.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ulvi Özerdem, tarımı ve üretimdeki yenilikleri gelecek kuşaklara aktarmak ve sevdirmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.