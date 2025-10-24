Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Lider Çocuk Tarım Kampı" gerçekleştirildi

        Kocaeli'de ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:12 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Lider Çocuk Tarım Kampı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de ilkokul öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı.

        İzmit'teki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte üretim alanları ve doğal yaşam alanlar hakkında bilgi verildi.

        Program kapsamında öğrenciler, Kandıra'nın coğrafi işaretli ürünü Kandıra manda yoğurdunun üretimini yakından inceledi.

        İlçedeki bir manda çiftliğini ziyaret eden çocuklar, mandaları görme ve manda sütünden elde edilen ürünlerin üretim sürecini yerinde gözlemledi.

        Ardından öğrenciler, ilçede bulunan doğal yaşam alanını ziyaret etti. Burada organik ürünlerle hazırlanan yemekleri tadan öğrenciler, üreticiler tarafından oluşturulan ata tohumu bankası hakkında bilgilendirildi. Ayrıca su atık toplama ünitesi tanıtıldı ve organik ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

        Kampın son durağında, öğrenciler Kefken Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif yetkilileri, çocukları tekneyle Karadeniz kıyısındaki Kefken, Kerpe, Kumcağız ve Kovanağzı sahillerinde gezdirerek su ürünleri hakkında bilgi verdi.

        Programa, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Birdal İşbaralı ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cahit Demir de katıldı.

        Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ulvi Özerdem, tarımı ve üretimdeki yenilikleri gelecek kuşaklara aktarmak ve sevdirmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri devrildi: 1 yaralı
        TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri devrildi: 1 yaralı
        Kocaeli'de tırdan yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı
        Kocaeli'de tırdan yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı
        İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müe...
        İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Kocaeli'de iş insanının öldürülmesine ilişkin davada 6 sanık ağırlaştırılmı...
        Kocaeli'de iş insanının öldürülmesine ilişkin davada 6 sanık ağırlaştırılmı...
        Kocaeli'de lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Kocaeli'de lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        2 kişinin yaralandığı, eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada
        2 kişinin yaralandığı, eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada