    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:31
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

