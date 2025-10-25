Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kuyumcu açılışında altın ve saat hediye edilmesi yoğunluğa neden oldu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şube açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edilmesi yoğunluğa yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 22:28 Güncelleme: 25.10.2025 - 22:28
        Bir kuyumcu zincirinin Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesi törenle hizmete açıldı.

        Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

