Kandıra'da 60 dönümlük alana 4 bin 500 fidan dikilecek

Belediyenin çeşitli projelerinden çıkan 300 bin metreküp hafriyat toprağı, bu alanda kullanılarak bölge rehabilite edildi.

İmar ve Şehircilik Dairesine bağlı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğüne ait orman vasfını yitirmiş alanı kazı fazlası dolgu sahası olarak düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışma, kasım ile aralık aylarında başlayacak. Proje kapsamında 60 dönümlük alanda doğal orman yapısı oluşturulacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.