        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'de Ayva Festivali yapıldı

        Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ayva Festivali, Eşme Sahili'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:25
        Kartepe'de Ayva Festivali yapıldı
        Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ayva Festivali, Eşme Sahili'nde gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı, Eşme Ortaokulu Bando Takımı ve Kartepe Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Hasan Öztürk, festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir kültürel buluşma noktası olduğunu ifade etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise festivalin her geçen yıl daha da güzelleştiğini belirterek, dünyanın en lezzetli ayvasının Kartepe'de olduğunu aktardı.

        Sanatçı Irmak Arıcı'nın da konser verdiği festivalde katılımcılar, ayvadan yapılan döner, reçel, cezeryesi, pasta gibi lezzetleri tatma fırsatı buldu.

        Festivalde çocuklar için düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra katılcımlarla için çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Mehmet Emin Arapoğlu, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

