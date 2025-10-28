Habertürk
        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 01:45 Güncelleme: 28.10.2025 - 01:45
        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderildi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.48'de Sındırgı merkezli depremin hemen ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine Hızır 41 Afet Ekibi ve Kocaeli İtfaiyesi'ni yönlendirdi.

        Büyükşehir belediyesine bağlı mobil mutfak tırı da depremzede ve sahada görev yapan ekipler için bölgeye sevk edildi. Hızır 41 Afet Mutfağı, gün boyunca sıcak yemek ve içecek ikramında bulunarak, afetzedeler ve ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

        Kocaeli İtfaiyesi ise depremden etkilenen bölgelerde hasar gören yapılarda güvenliği sağlamak ve olası yangın risklerine karşı önlem alacak. Eğitimli personelden oluşan ekip, arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra teknik destek sağlayarak, farklı illerden gelen ekiplerle koordineli çalışacak.

        Öte yandan, Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaeli genelinde de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

        Açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

