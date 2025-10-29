KOÜ, YÖK'ün 3 yıllık lisans düzenlemesine aktif olarak katılacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette "araştıran üniversite" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve yükseköğretimdeki güncel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cantürk, YÖK'ün isteyen ve başarılı olan öğrenciler için lisans öğrenim süresini 3 yıla indirmeyi amaçlayan çalışmalarıyla ilgili, bunun akademik başarıyı teşvik edeceğini belirtti.

Düzenlemenin yükseköğretimin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda düşünme ve üretme süreçlerinin bir bütünü olduğu vizyonunu güçlendireceğini aktaran Cantürk, sürenin kısalmasıyla nitelikli insan kaynağının, üretim süreçlerine daha hızlı katılacağını ifade etti.

Cantürk, öğrencilerin nitelikli bilgi ve beceriyle mezun olmaları ve iş dünyasında fark yaratan bireyler haline gelmelerinin öncelikleri olduğunu dile getirerek, süreçteki her türlü yenilikçi modelin destekçisi ve gereğini yapmaya talip olduklarını kaydetti.