        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobilin devrildiği kazada 3 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:16
        Kocaeli'de otomobilin devrildiği kazada 3 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

        C.K. (35) yönetimindeki 41 EG 741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Ereğli mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden P.K. (29), S.K. (2), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

