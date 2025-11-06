Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından 4 sanığın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:25
        Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından 4 sanığın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

        Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.

        Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanıklar H.M.K. ve Y.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

        Oturum, sanıkların 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

        Sanıklar H.M.K. ve Y.A.'yı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olmaları dolayısıyla ceza miktarını 12'şer yıla düşürdü, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Heyet, A.B.K. ve Y.S.K.'yı ise "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuna yardım" suçundan 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı.

        - Süreç

        İzmit ilçesinde 15 Mayıs 2023'te İnönü Caddesi'ndeki parkta lise öğrencileri Kıvanç Uman (16) ile Y.K, Y.A. ve H.M.K. arasında kavga çıkmış, aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Uman, 4 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan Y.K, Y.A. ve H.M.K. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuklar ile tanıkların anlatımları ve incelemeler sonucu soruşturmaya dahil edilen A.B.K. ve Y.S.K.'nın tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

        Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, H.M.K. ve Y.A.'yı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etmiş, olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olmaları dolayısıyla ceza miktarı 8'er yıla düşürülmüştü.

        Sanık Y.K.'ya ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, olay tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu için cezayı 3 yıl 9 aya indirmiş, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar A.B.K. ve Y.S.K.'nın ise beraatlerine hükmetmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi Y.K. hakkında verilen kararı onamış, H.M.K, Y.A, A.B.K. ve Y.S.K. hakkındaki hükümleri ise bozmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

