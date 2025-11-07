Kocaeli'de "6. Uluslararası Bazaar" etkinliği, Türk ve Orta Doğulu iş kadınlarını buluşturdu

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğince (KOİDER) düzenlenen, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinden iş kadınlarının bir araya geldiği "6. Uluslararası Bazaar" etkinliği başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların uzun vadeli vizyonun parçası olduğunu anlattı.

Kadın girişimciliğini destekleyen her buluşmanın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Büyükakın, kadınların iş dünyasındaki rolünün artırılmasının hem şehirler hem ülkeler hem de dünya için bir varoluş mücadelesi olduğunu ifade etti.

Küresel ekonomi ve bölgesel işbirliği konularına değinerek Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nin sahip olduğu potansiyele işaret eden Büyükakın, "Orta Doğu ülkeleri 7 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüne ve 485 milyon nüfusa sahip. Türk Cumhuriyetleri’ni de eklediğimizde bu rakam 650 milyon nüfus ve 11 milyon kilometrekareye çıkıyor. Bu, Avrupa Birliği'nden bile büyük bir ekonomik dominasyon demektir. Bu veriler, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı büyük bir ekonomik birlikteliğin mümkün olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kocaeli’nin 14 organize sanayi bölgesi, 3 üniversitesi ve teknoparklarıyla Türkiye ekonomisinde stratejik bir rol üstlendiğine işaret eden Büyükakın, "Kocaeli, 35 milyar dolarlık ihracat hacmiyle tek başına bir ülke olsaydı dünyada 40'ıncı sırada yer alırdı." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci de işin cinsiyetinin olmadığını vurgulayarak, herkesin kendi karakteri, deneyimi ve birikimiyle üretime katkı sunması gerektiğini ifade etti. Kadının Anadolu kültüründe her zaman belirleyici konumda olduğuna dikkati çeken Kileci, "Toplumda kalıcı değişim istiyorsak, bunu kadınlardan başlatmalıyız çünkü onların bakış açıları ve yetiştirdiği nesiller toplumun geleceğini şekillendirir." değerlendirmesinde bulundu. Kileci, Türk ve Orta Doğulu kadın girişimcileri bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, bu tür organizasyonların iş dünyasında dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ise rekabetin sertleştiği, üretim merkezlerinin yer değiştirdiği günümüzde dünya ekonomisinin artık yalnızca kalite ve kapasiteyle şekillenmediğini belirterek, ülkelerin enerji, teknoloji, yatırım ve insan kaynağı gibi alanlarda kendi gücünü inşa etmesi gerektiğini söyledi.