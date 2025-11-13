Habertürk
        Kocaeli'de fabrika yangınına ilişkin inceleme ve çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:59 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:59
        Kocaeli'de fabrika yangınına ilişkin inceleme ve çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin inceleme ve malzeme toplama çalışması devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ekipleri, 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından yanmamış kimyasal madde dolu varilleri güvenli bölgeye alıyor.

        Fabrika içerisinde yanmamış malzemeler üzerinde de ayıklama ve temizleme işlemi yapılıyor.

        Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti de sahada teknik inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin çalışmaları sırasında olası parlama ve patlamaya karşı ise itfaiye ekipleri olay yeri ve çevresinde hazır bekletiliyor.

        Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemlerini sürdüren emniyet ekipleri, bölgeye yetkililer dışında kimsenin girmesine izin vermiyor.

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7'si tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

