İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı

İzmit Körfezi'nde 2008'den bu yana süren temizlik çalışmalarında 7 bin 90 metreküp atık deniz ortamından uzaklaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinin yüzeyindeki atıklar toplanarak deniz ekosisteminin korunması sağlanıyor.

Temizlik çalışmalarında 4 deniz süpürgesi, 2 kontrol botu, 2 gemilerden atık toplama gemisi, 3 amfibi sulak alan taşıtı, 4 atık toplama aracı ve 2 dere bariyeri kullanılarak yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan yosun çöpleri toplanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 2008'den bu yana yürütülen çalışmalarda toplam 7 bin 90 metreküp atık deniz ortamından ayrıştırıldı.

İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerde, Reis Bey Kontrol Teknesi'yle gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel sulardaki olumsuzluklar tespit edilerek yetkili kurum ve kuruluşlara bildiriliyor.

Denetim ve temizlik çalışmalarıyla deniz canlıları için olumsuz etkiler oluşturan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının önüne geçiliyor.