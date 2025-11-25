Kocaeli'de 7. Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni yapılacak
Kocaeli'de 7. Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni 30 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğinden (KASK) yapılan açıklamaya göre, Suha Kocaoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla 7'ncisi düzenlenen yarışmaya 22 ilden 89 kişi katıldı.
Yarışmacılar, fotoğrafta proje üretimine destek vermek ve akademik dille oluşturulan başarılı çalışmaları sunmak hedefiyle gerçekleştirilen organizasyona 871 fotoğrafla katılım sağladı.
Fotoğraflar, alanında uzmanlaşmış kurul üyelerince değerlendirilerek başarılı olan yarışmacılar belirlendi.
Organizasyonda 3 turu da başarıyla tamamlayan Cem Balkı kupayı almaya hak kazandı.
Ödül töreni, 30 Aralık Salı günü saat 14.00'de SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek serginin ardından gerçekleştirilecek.
