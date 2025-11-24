Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hurda yüklü bir kamyonun otomobille çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:40 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:40
        Kocaeli'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hurda yüklü bir kamyonun otomobille çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çayırova Şekerpınar gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 PV 0665 plakalı hurda yüklü kamyon, aynı yönde seyreden İsmail U. idaresindeki 06 GU 684 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrularak devrilen kamyonun kasasındaki hurdaların bir bölümü, otomobilin üzerine döküldü.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

