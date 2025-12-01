Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

        01.12.2025 - 12:24
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü öldü
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

        Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkisinde Yahya Aydın'ın (23) kullandığı konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü tırın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

