        Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor evindeki son 4 maçta kalesini gole kapattı

        SEFA TETİK - Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de evinde çıktığı son 4 maçta rakiplerine gol izni vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:48
        Kocaelispor evindeki son 4 maçta kalesini gole kapattı
        SEFA TETİK - Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de evinde çıktığı son 4 maçta rakiplerine gol izni vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kocaelispor, dış sahada oynadığı maçlarda topladığı 4 puanla ligin bu alanda Gençlerbirliği, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor ile en az deplasman puanına sahip takımlarından biri olmasına rağmen sahasında başarılı bir dönem geçiriyor.

        Ligde topladığı 18 puanın 14'ünü sahasındaki maçlarda elde eden yeşil-siyahlılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Oynadığı son 4 iç saha maçından gol yemeden galibiyetle ayrılan Kocaelispor, bu süreçte topladığı 12 puanla kötü başladığı ligde üst sıralara tırmandı.

        Yeşil-siyahlılar, iç sahadaki başarılı serinin ilk adımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek attı. Ardından 10. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Kocaelispor, istikrarlı performansını 12. haftada Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sürdürdü. Takım, serinin son halkasında ise 14. haftada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek iç sahada "gol yememe" serisini pekiştirdi.

        Körfez temsilcisi, ligde yediği 15 golün sadece 3'ünü iç sahadaki maçlarda kalesinde görürken bu sezon rakip filelere gönderdiği 12 golün de 7'sini taraftarı önünde kaydetti.

        - Genç: "Amacımız bu performansı sezon geneline yaymak"

        Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, iç sahadaki performansın takımın öz güvenini artırdığını söyledi.

        Son haftalarda özellikle savunma disiplini konusunda ciddi bir gelişim gösterdiklerini kaydeden Genç, "Teknik ekibimizin planlaması, oyuncularımızın fedakarlığı ve taraftarımızın desteğiyle iç sahada önemli bir direnç oluşturduk. İç sahada dört maçtır gol yemeden kazanmak, bu takımın ne kadar istikrarlı bir çizgi yakaladığının göstergesi. Amacımız bu performansı sezon geneline yaymak." diye konuştu.

        Genç, taraftar desteğinin oyuncuları motive ettiğini vurgulayarak, "Statta oluşturulan atmosfer, rakipler üzerinde ciddi baskı kuruyor. Oyuncularımız da bunun karşılığını sahada mücadeleyle veriyor. Bu seriyi devam ettirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

