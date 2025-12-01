Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe Teleferiğinde bakım çalışmaları tamamlandı

        Kartepe Teleferik hattında 14 gün süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:46
        Kartepe Teleferik hattında 14 gün süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkaran Kartepe Teleferiğinde yapılan bakım faaliyetleri tamamlandı.

        Çalışmalar nedeniyle 17 Kasım'da kapanan teleferik sistemi, bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

        Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

