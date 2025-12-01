Kartepe Teleferiğinde bakım çalışmaları tamamlandı
Kartepe Teleferik hattında 14 gün süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkaran Kartepe Teleferiğinde yapılan bakım faaliyetleri tamamlandı.
Çalışmalar nedeniyle 17 Kasım'da kapanan teleferik sistemi, bugün yeniden hizmet vermeye başladı.
Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
