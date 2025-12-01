Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
