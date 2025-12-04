Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor

        Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık Ersin K, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:50
        Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor
        Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, sanık Ersin K. yönünden verilen beraat kararını bozması üzerine Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Güngör Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan, tutuksuz sanık E.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada yerel mahkeme kararının Ersin K. yönünden bozulmasına ilişkin karar okundu.

        Söz verilen sanık Ersin K, kararın düzeltme istemiyle dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini belirterek, bu aşamada sürecin tamamlanmasını beklemek istediğini, bu nedenle bozma kararı yönünden beyanda bulunmak istemediğini söyledi.

        Müşteki Nazlıcan Arslan ise mahkemeden adil karar beklediklerini dile getirerek, bozma kararına uyulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Müşteki Suna Arslan da bozma kararına uyulmasını ve sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, Yargıtay Başsavcılığının talebi üzerine düzeltme yapılması için ilgili birime gönderilen dosyanın aslının henüz geri dönmediği, bu nedenle Ersin K. yönünden bozma ilamına uyulabilmesi için dosya aslının mahkemeye ulaşmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada, sanıklar Ramazan Ö, Burhan P, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç. ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, tutuklu sanık Ramiz S, Özgür T, Erdal Y, Erdal T, Can Y. ve Yadigar B. değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Tutuklu sanık Ersin K. ile tutuksuz diğer sanıklar Emrah Y, Kadir Y. ve Abdullah Y'nin beraatine karar verilmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ersin K. hakkında gazeteci Güngör Arslan'a karşı "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle beraatine karar verilmesini hukuka aykırı bularak sanık yönünden verilen kararı bozmuştu.

