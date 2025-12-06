Habertürk
        Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

        Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi devam ediyor.

        Giriş: 06.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:20
        Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi devam ediyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, bugün ve yarın toplam uzunluğu 110 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak.

        Umuttepe mevkisindeki 18,22 kilometre uzunluğundaki "Petrol Ofisi Maxima Özel" etabında ilk geçişler sabah saatlerinde başladı. Çok sayıda izleyici, yarışları 8 virajın kuşbakışı izlenebildiği seyirci noktasından takip etti.

        Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, yarın saat 17.25'te Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

