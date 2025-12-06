Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kocaeli'de ASRİAD genel kurul toplantısında konuştu:

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaretteki artışın tarihsel ortalamanın altında kaldığı dönemde Türkiye'nin, üretim kapasitesi, istihdam artışı ve ihracat gücüyle pozitif yönde ayrışmayı başardığını söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Kocaeli İl Başkanlığı Genel Kurulunda konuşan Gürcan, Türkiye'nin 21 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösterdiğini kaydetti.

Gürcan, küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaretteki artışın tarihsel ortalamanın altında kaldığı dönemde Türkiye'nin, üretim kapasitesi, istihdam artışı ve ihracat gücüyle pozitif yönde ayrışmayı başardığını vurgulamak istediğini belirterek, "Bu yılın 3. çeyreğinde ekonomimiz yüzde 3,7 büyüyerek ön plana çıktı. Bu büyümede yatırımlar ile ihracat, etkileyen faktörler oldu." dedi.

Cari işlemler açığının milli gelire oranla yüzde 1,3 seviyesine gerilemesinin ülke risk priminin düşmesine katkı sağladığına işaret eden Gürcan, gelecek dönemin umut verici güçlü tablo sunduğunu dile getirdi.

"483 milyon dolarlık net artışı gerçekleştirdik. Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu yılın 11 ayında hizmet ihracatında da yüzde 4,7'lik artışı gerçekleştirdik. Net 5,1 milyar dolarlık artışta burada gerçekleşti. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda da geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar 122,5 milyar dolarlık hizmet ihracatımız oldu. Böylece hedeflemiş olduğumuz 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmet ihracatı rakamına yıllık bazda 393,1 milyar dolar seviyesine çıkararak geçtiğimiz yıldan 14 milyar dolar fazlasını elde etmiş olduk."

Gürcan, kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatın yüzde 2,2 artarak 22,7 milyar dolara yükseldiğini aktararak, şöyle devam etti:

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminden bahseden Bağış, "Türkiye insansız hava araçları alanında dünyanın önder ülkelerinden biri haline geldi. Sizin mal sattığınız, ticaret yaptığınınız, bayilik verdiğiniz ya da aldığınız her ülkeyle ilişkimiz artıyor." diye konuştu.

Bağış, 2019 yılında Çekya'nın başkenti Prag'a büyükelçi olarak atandığında Türkiye'nin bu ülkede 18 milyon dolar yatırıma sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız beni Çekya'ya büyükelçi olarak atarken 'Talimatınız nedir?' diye sormuştum. 'İkili ticaret hacmini 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmak istiyorum.' demişti. Yüzümüzün akıyla gittik. Pandemi ve savaşa rağmen 3 milyar dolardan 5'e değil, 6,5 milyar dolara çıkardık. Bunu kendi başıma yapmadım. İş dünyamızın desteğiyle yaptım. İş adamlarımızla, kurumlarımızla el ele verdik. Çekya'ya küçük bir ülke olarak bakmışız, Türk yatırımcının göz ardı ettiği ülke. Göreve başladığımda Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımları 18 milyar dolarken, Çekya'daki yatırımları 18 milyon dolardı. İş insanımız genelde büyük lokma seviyor ama küçük pazarlarda da büyük fırsatlar olabiliyor. Sizlerden rica ediyorum; ihracata odaklanın, Türkiye'nin kurtuluşu budur."