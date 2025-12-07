Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor

Polis, olayın zanlısı olduğu değerlendirilen Y.Ö'nün eski sevgilisi H.A'nın (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Kandıra ilçesinde Y.Ö’nün evinin önüne gelen bir kişi, tabancayla dairenin mutfak camına doğru iki el ateş ederek otomobille uzaklaştı.

Kocaeli’de bir eve tabancayla ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

