        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor

        Kocaeli'de bir eve tabancayla ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:56
        Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor
        Kocaeli’de bir eve tabancayla ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kandıra ilçesinde Y.Ö’nün evinin önüne gelen bir kişi, tabancayla dairenin mutfak camına doğru iki el ateş ederek otomobille uzaklaştı.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, olayın zanlısı olduğu değerlendirilen Y.Ö'nün eski sevgilisi H.A'nın (30) yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

