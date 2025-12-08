Habertürk
        Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı

        Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı

        Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        08.12.2025 - 10:30
        Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı
        Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dilovası Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 129 sporcu mücadele etti.

        Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 20 kız ve 20 erkek sporcunun barajı geçerek, bölgeler arası yarışmalarda mücadele etmeye hak kazandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

