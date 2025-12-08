Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dilovası Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 129 sporcu mücadele etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 20 kız ve 20 erkek sporcunun barajı geçerek, bölgeler arası yarışmalarda mücadele etmeye hak kazandığını bildirdi.