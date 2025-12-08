Kocaelispor-Kasımpaşa maçında tribündeki seyirci sayısı 20 bini aştı

Açıklamada, özellikle güney kale arkası alt ve üst tribünlerdeki biletlerin maç öncesi tamamen tükendiği, çocuk ve kadın taraftarların yoğun katılımının gözlendiği kaydedildi.

Maçta yalnızca Kocaelispor logolu passolig kartı sahiplerine bilet satışı yapıldığı belirtilen açıklamada, bir önceki karşılaşmadan cezası bulunan çok sayıda taraftarın tribünde yer alamadığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı gişelerden 20 bin 532 seyirci takip etti.

