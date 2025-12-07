Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Kerem Kazaz–Corentin Silvestre ekibi kazandı

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:06
        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Kerem Kazaz–Corentin Silvestre ekibi kazandı
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ve son ayağı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Team Petrol Ofisi’nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü'nün organizasyonunda 39 otomobil ve 78 sporcu yarıştı.

        İstanbul Rallisi'nin ardından pilotlar şampiyonluğunu garantileyen Kazaz, sezonun son yarışında da zafere ulaşarak genel klasmanın yanı sıra genç pilotlar ve Sınıf 2 birinciliklerini elde etti.

        Rallide Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi ikinci sırada yer alırken, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Ali Emre Yılmaz ekibi üçüncü oldu.

        Team Petrol Ofisi’nin takımlar birincisi olduğu rallide sınıf birincilikleri şöyle oluştu:

        "Sınıf 3: Ali Türkkan–Oytun Albayrak

        Sınıf 4 ve iki çeker: Hüseyin Çetmen–Çağlar Süren

        Sınıf N: Okan Öztürk–Hakan Uçuçu

        Sınıf 5: Uğur Kaban–Mert Kaya"

        Yarışın kadın pilot ve co-pilot birinciliklerini ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ ikilisi elde etti.

        Berç Arhanyan Ralli Kupası klasmanında Ömer Güneş-Sevi Akal ekibi hem genel klasman hem de Kategori 3 birinciliğini kazandı. İkinciliği ve Kategori 2 birinciliğini Eren Durmaz-Burak Koç, üçüncülüğü ise Baran Demirkan-Tarık Doğançay ekibi elde etti.

        Kategori 1 ile kadın pilotlar birincisi Çiğdem Tümerkan olurken kadın co-pilotlar birinciliği ise Sevi Akal’a gitti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

