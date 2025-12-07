Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)
Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.