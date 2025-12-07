Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 19:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 19:06
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli

        Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

        Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun

        Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

