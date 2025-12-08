Kocaeli'de kahvehanede kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Dilovası'nda bir kahvehanede yapılan denetimde ise N.D'nin kumar oynattığı belirlendi. Zanlı hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari yaptırım uygulandı ve 750 liraya el konuldu.

Kumar oynattığı belirlenen O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası uygulanırken, 1100 liraya da el konuldu.

