        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kahvehanede kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kocaeli'nin Derince ve Dilovası ilçelerindeki 2 kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 2 zanlı hakkında adli işlem yapıldı, kumar oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:50
        İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Derince'de bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi.

        Kumar oynattığı belirlenen O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası uygulanırken, 1100 liraya da el konuldu.

        Dilovası'nda bir kahvehanede yapılan denetimde ise N.D'nin kumar oynattığı belirlendi. Zanlı hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari yaptırım uygulandı ve 750 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

