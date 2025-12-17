Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kızın ölümüne ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

