Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısı, olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Savurtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarın ardından jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ve Savurtaş'ın yakınlarının katılımıyla bölgede arama başlattı. Savurtaş, kendisine ait bahçede hareketsiz halde bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, kendisine ait bahçede ölü bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.