        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:41
        Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde R.T.Ö. yönetimindeki 41 P 2178 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyreden O.G. idaresindeki 41 P 5459 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 3 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

