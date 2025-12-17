Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:42
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.B'yi (53) İzmit'te yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

