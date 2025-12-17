Kocaeli Sanayi Odası yılın son meclis toplantısını yaptı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "kullanılabilecek seviyedeki faiz oranlarına" ulaşmak istediklerini söyledi.

Zeytinoğlu, KSO Konferans Salonu'nda düzenlenen Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda, kasım ayı ekonomik verileri, sanayi üretimi, istihdam ve bütçe göstergelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kasım ayında Türkiye'nin ihracatının 22 milyar 718 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, ithalatın ise 30,5 milyar dolar bandında seyrettiğini, dış ticaret açığının 7,8 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin ihracatında ilk 5 ülkenin Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olduğunu dile getirerek, bu ülkeler arasında çok sert artış ya da düşüş olmadığını fakat Rusya yaptırımları, Mısır ve Suudi Arabistan'ın devreye girmesi ile Çin'in Orta Doğu pazarlarında payını artırması gibi önemli başlıklar bulunduğunu ifade etti.

Ekim ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,2 arttığını söyleyen Zeytinoğlu, "Ancak detaylı incelediğimizde, geçen yılın baz etkisiyle yıllık artış var gibi görünse de aylık bazda son 4-5 aydır yatay veya eksi yönlü seyrediyor, yani sanayi üretiminde bir yavaşlama söz konusu." diye konuştu.

Zeytinoğlu, istihdam verilerine ilişkin de "Ekim ayı verilerine göre sanayi istihdamı yüzde 3,5 azalarak 4 milyon 837 bine düştü. Aralık 2022'deki istihdam zirvesinden bu yana ki 5 milyon 81 bin kişiymiş Aralık 2022 zirvesi, oradan yaşanan kayıp 245 bin kişi. Tekstilin burada çok etkisi olduğunu düşünüyoruz. Umarız başka sektörlerde önemli kayıplar olmaz." dedi. - "Enflasyondaki düşüş Merkez Bankasının faiz indirimine altyapı oluşturdu" Enflasyonun kasım ayında beklentilerin altında, yüzde 0,87 seviyesinde gerçekleştiğine ve yıllık bazda 9,5 puanlık düşüş yaşandığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "Bu durum, Merkez Bankasının faiz indirimi için kısmi bir altyapı oluşturdu. Bizim ulaşmak istediğimiz, kullanılabilecek seviyedeki faiz oranlarına varmış olmamız." değerlendirmesinde bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, ihracatçı açısından kur seviyesinin yetersiz olduğunu belirterek, ÜFE bazlı yaptıkları hesaplamalara göre dolar kurunun 52 lira olması gerektiğini, ihracatçıların beklentisinin ise 60-70 lira bandında olduğunu ifade etti.