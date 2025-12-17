Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kuruluma hazırlanıyor

        Kocaeli'de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek Körfezray Metrosu'nda kullanılacak 6 tünel açma makinesinden (TBM) 2'si daha kuruluma hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:00
        Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kuruluma hazırlanıyor
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, kentin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor.

        Projenin merkez üslerinden Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde 6 Eylül'den bu yana çalışan 2 TBM, Otogar yönüne doğru 24 saat esasına göre kazıya devam ediyor.

        Yine Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde 8 Aralık'ta kazıya başlayan bir TBM, Derince Millet Bahçesi'ne doğru çalışmalarını sürdürüyor. Aynı yönde bu ay hizmete girmesi planlanan diğer TBM'nin ise sahadaki montajı ve kurulumu yapılıyor.

        Tüpraş-Petkim hattında kazı gerçekleştirecek 2 TBM için de altyapı çalışmaları tamamlandı. Derince Millet Bahçesi'ne getirilen TBM'lerin kurulumuna bu ay başlanacak.

        Projenin 27 kilometrelik ilk etabında 18 istasyon yer alıyor. Şu anda 13 istasyonda kapama, fore kazık, dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor.

        Kalan 5 istasyonda ise saha uygulamalarına hazırlık devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

