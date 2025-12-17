Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kuruluma hazırlanıyor
Kocaeli'de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek Körfezray Metrosu'nda kullanılacak 6 tünel açma makinesinden (TBM) 2'si daha kuruluma hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, kentin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor.
Projenin merkez üslerinden Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde 6 Eylül'den bu yana çalışan 2 TBM, Otogar yönüne doğru 24 saat esasına göre kazıya devam ediyor.
Yine Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde 8 Aralık'ta kazıya başlayan bir TBM, Derince Millet Bahçesi'ne doğru çalışmalarını sürdürüyor. Aynı yönde bu ay hizmete girmesi planlanan diğer TBM'nin ise sahadaki montajı ve kurulumu yapılıyor.
Tüpraş-Petkim hattında kazı gerçekleştirecek 2 TBM için de altyapı çalışmaları tamamlandı. Derince Millet Bahçesi'ne getirilen TBM'lerin kurulumuna bu ay başlanacak.
Projenin 27 kilometrelik ilk etabında 18 istasyon yer alıyor. Şu anda 13 istasyonda kapama, fore kazık, dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor.
Kalan 5 istasyonda ise saha uygulamalarına hazırlık devam ediyor.
