Kocaeli'de sanayi atıklarından heykel ve tablolar yapan kadınlar, OSB'de sergi açtı

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de fabrika atıklarından heykel ve tablolar üreten kadın kooperatifi üyeleri, aile ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra eserlerini organize sanayi bölgelerinin galerilerinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Kocaeli'de 2023'te 7 kadınla kurulan ve 2 yıl içerisinde 22 üyeye ulaşan Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetimince hayata geçirilen "Fırsat Eşitle Yeteneği Çeşitle" projesi kapsamında, bir Japon firmanın atıklarının değerlendirilmesi talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Fabrikaların plastik enjeksiyon kusturmaları, atık kartonlar ve kağıtlar ile inşaatta kullanılan atıkları değerlendiren kadınlar, 3 ay boyunca yürütülen çalışma sonucu heykel ve tabloların bulunduğu 50 eseri meydana getirdi.

TOSB Yönetim Merkezi'ndeki sanat galerisine eserlerini sanayicilerle buluşturan kadınlar, iş insanları tarafından satın alınan heykel ve tablolardan elde edilen geliri kooperatifin ihtiyaçlarının karşılanması ve üyeleri için kullandı.

- "İçtiğimiz kahvelerden heykelimizin renklendirmesini yaptık"

Kooperatif Başkanı Naciye Özdemir, AA muhabirine, firmanın birlikte çalışma talep etmesi üzerine neler yapabilecekleri konusunda toplantılar yaptıklarını söyledi. Serginin sanayiciye de örnek oluşturduğuna değinen Özdemir, "3 ay gibi bir süre bu eserleri çalıştık. TOSB'da sergimizi açtık, ilgi gördü. Sanayiciler kendi atıklarından neler yapılabilir onları gördü. Bundan sonraki süreçte diğer fabrikalarla da işbirliğine gireceğiz. Hem kadın istihdamı hem de kadının gücünü, sanayinin sanatsal büyüklüğünü görmek amacıyla bizim için güzel bir sergi oldu." diye konuştu. Özdemir, eserlerin içerisinde hangi atık malzemeler olduğuna ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: "Fabrikaların plastik enjeksiyon kusturmaları, atık kartonlar ve kağıtlar ile bizim elimizde olan inşaat atığı betonlar, paspas sapı, diğer sanayi atıkları gibi malzemeleri bir araya getirerek bu eserleri oluşturabiliyoruz. Bizim için önemli olan malzemeyi görmek ve neler yapabileceğimizin kararını vermek. Daha sonrasında da başlıyoruz. Burada duran heykelimizin içinde paspas sapı var. Yine fabrikanın karton kutularını hamur haline getirip şekillendirilmesi yapıldı. En son renk gerekiyordu biz de içtiğimiz kahvelerden heykelimizin renklendirmesini yaptık. O anda elimizde ne malzeme varsa onunla devam edebiliyoruz."