Kocaeli'de 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, düzenlediği operasyonda hakkında "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından aranan ve 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B'yi (55) gözaltına aldı.

