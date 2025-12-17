Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        17.12.2025 - 09:17
        Kocaeli'de 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de çeşitli suçlardan 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda hakkında "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından aranan ve 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B'yi (55) gözaltına aldı.

        Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

