        Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor

        SEFA TETİK - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak Kocaelispor ile Hesap.com Antalyaspor, Türk futbolunda ender rastlanan ve yıllara yayılan dostluklarıyla dikkati çekiyor.

        17.12.2025 - 11:17
        Kocaelispor ve Antalyaspor arasında depremle başlayan dostluk yeşil sahalarda devam ediyor
        SEFA TETİK - Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacak Kocaelispor ile Hesap.com Antalyaspor, Türk futbolunda ender rastlanan ve yıllara yayılan dostluklarıyla dikkati çekiyor.

        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkım yaşayan Kocaeli'den Antalya'ya giden depremzedelere gösterilen destek ve dayanışma, Kocaelispor ile Antalyaspor taraftarları arasında kalıcı bir kardeşliğin doğmasına zemin hazırladı.

        Zor günlerde kurulan bu bağ, ilerleyen yıllarda tribünlere yansırken farklı şehirlerde oynanan maçlarda birbirlerine destek olan iki takım taraftarları, rakip olmalarına rağmen centilmenlik ve saygıyı ön planda tutarak Türk futbolunda örnek gösterilen bir dostluğa imza attı.

        Yıllar boyunca Süper Lig ve alt liglerde yolları kesişen yeşil-siyahlı ve kırmızı-beyazlı ekibin karşılaşmalarında tribünlerde ortak tezahüratlar yapılması, karşılıklı dostluk mesajları verilmesi gelenek haline gelirken, taraftarlar arasında oluşan bu kültür rekabetten çok dayanışmayı ön plana çıkardı.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nın belirli bölümlerinde her iki takımın bayraklarına yer verilirken, dost kulüplerin taraftarları oynanan maçlarda rakip takımın kentinin plaka koduna denk gelen dakikalarda (07 ve 41) alkışlar ve tezahüratlarla karşılıklı selam gönderiyor.

        - Kulüp yönetimi, misafir tribün ücretini 41 lira 07 kuruş olarak belirledi

        Dostluğun somut örneklerinden biri geçen sezon 7 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmada yaşandı. İki dost kulübün futbolcuları maç öncesinde birlikte objektiflere poz verirken, taraftarlar tribünlerde yan yana yer aldı.

        Kocaelispor taraftarlarını deplasman tribünü yerine kendi yanlarında ağırlayan kırmızı-beyazlı ekip taraftarları, birlikte ortak tezahüratlar yaparak bu davranışlarıyla dostluğun en net göstergelerinden birini sergiledi.

        Yeşil-siyahlı kulübün yönetimi ise 19 Aralık'ta oynanacak müsabaka öncesinde satışa çıkarılan maç biletlerinde, dostluğun simgesi olarak misafir tribün ücretini, iki kentin plaka kodlarına atfen "41 lira 07 kuruş" olarak belirlediğini açıkladı.

        Süper Lig'de son olarak 2008-2009 sezonun 29. haftasında karşılaşan iki dost kulübün mücadelesinde Kocaelispor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Kocaelispor'un Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma 19 Aralık Cuma saat 20.00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

        - "Bizim dostluğumuz çok özel"

        Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler, AA muhabirine, maç için kentte büyük bir heyecan yaşandığını belirterek, Antalyaspor camiasıyla 1999 yılından bu yana süren kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

        Karşılaşmada skorun ikinci planda olacağını ve aralarındaki kardeşlik bağının ön plana çıkacağını vurgulayan Güler, "Biz isteriz ki bu maçı tribünde birlikte izleyelim ancak federasyonun katı kuralları var. Kulübümüz bu maç için ciddi hazırlık yaptı, bizler de taraftar olarak güzel hazırlıklar gerçekleştirdik. Antalyaspor taraftarlarının deplasman tribününde yer alması bizim için önemli değil, onları her zaman yanımızda hissedeceğiz." diye konuştu.

        Güler, Antalyaspor taraftarlarını kente geldikleri andan ayrılacakları zamana kadar çeşitli etkinliklerle en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını dile getirerek, "Skorun çok önemli olmadığı, kardeşliğin ön plana çıkacağı bir maç olacak. Kentimizdeki tüm taraftarlarımızı yılın son maçında takımımıza destek vermek için maça davet ediyoruz." dedi.

        Taraftar grubu olarak kentin kültürüne yakışır bir duruş sergilediklerini anlatan Güler, Süper Lig’de ve milli maçlarda sergiledikleri tribün performansıyla diğer taraftar gruplarına örnek olduklarını kaydetti.

        Antalyaspor ile tribünlerdeki kardeşlik duygusunu kendisinin daha önce yaşadığını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

        "Bizim kardeş kulüplerimiz var ancak Antalyaspor, aidiyet duygumuzun örtüştüğü bir kulüp. Mücadeleci taraftarları var. Antalyaspor ile olan dostluğumuz önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bizden sonra görev alacak arkadaşlarımız da bu diyaloğu sürdürecektir. Bizim dostluğumuz çok özel bir dostluk. 1999 Marmara Depremi'yle başlayan ve bugünlere kadar gelen bu dostluk Türk futboluna örnek olmalı."

