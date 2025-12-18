Habertürk
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de start aldı

        18.12.2025 - 13:00
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de start aldı

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 160 sporcu katılıyor.

        Resmi antrenmanlarla başlayan şampiyonada sporcular, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacak.

        Şampiyona, pazar günü sona erecek.

