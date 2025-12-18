Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de start aldı
Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 160 sporcu katılıyor.
Resmi antrenmanlarla başlayan şampiyonada sporcular, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacak.
Şampiyona, pazar günü sona erecek.
