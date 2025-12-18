Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

        Puanlarının 15'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, evinde Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek sezonun ilk devresini 3 puanla tamamlamak istiyor.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek. Can Keleş'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek Sahada mücadele, tribü...
        Kocaelispor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek Sahada mücadele, tribü...
        Kocaeli'de işletmeler yılbaşında 03.30'a kadar açık kalacak
        Kocaeli'de işletmeler yılbaşında 03.30'a kadar açık kalacak
        7 kişinin can verdiği olayda kan donduran kaçış planı İddianamede kaçış pla...
        7 kişinin can verdiği olayda kan donduran kaçış planı İddianamede kaçış pla...
        Başiskele'de "Genc-i Âlâ" modeliyle eğitim her yaşa ulaşıyor
        Başiskele'de "Genc-i Âlâ" modeliyle eğitim her yaşa ulaşıyor
        Kartepe Teleferik hattına hizmet verecek 6 katlı otopark tamamlandı
        Kartepe Teleferik hattına hizmet verecek 6 katlı otopark tamamlandı
        Gölcük'te kestane şöleni
        Gölcük'te kestane şöleni