Kocaeli'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın yaralandı.
Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından evden çıkartılan ve vücudunda yanıklar olan H.G. (74), sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.