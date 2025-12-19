Kocaeli'de otomobilin otoyol gişelerine çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastanede öldü

Kullandığı 34 MGV 886 plakalı otomobiliyle dün Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpması sonucu yaralanan Ümit Y. (23) ve annesi Menşure Y. (44) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

