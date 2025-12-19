Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobilin otoyol gişelerine çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastanede öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin gişelere çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:45
        Kocaeli'de otomobilin otoyol gişelerine çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastanede öldü
        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin gişelere çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.

        Kullandığı 34 MGV 886 plakalı otomobiliyle dün Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpması sonucu yaralanan Ümit Y. (23) ve annesi Menşure Y. (44) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otoyolun Gebze geçişinde dün, Ümit Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpmış, kazada sürücü ile annesi Menşure Y. ağır yaralanmıştı.

        Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

