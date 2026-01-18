Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 03:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 03:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleriyle AFAD dalgıçları sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel (34) ve oğlu Berkay Yel (6) Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan baba ve oğulun cenazeleri, Bozburun Mahallesi'ndeki Ferdenli Camisi'ne getirildi.

        Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Baba ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda defnedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Kocaeli Stadyumu'nun zemini maça hazır
        Kocaeli Stadyumu'nun zemini maça hazır
        Trabzonspor ve Kocaelispor, stadyuma giriş yaptı Sahada yürüyüş yapan sporc...
        Trabzonspor ve Kocaelispor, stadyuma giriş yaptı Sahada yürüyüş yapan sporc...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu:
        Kocaeli Şehir Tiyatroları, İnegöl Tiyatro Festivali'nde sahne aldı
        Kocaeli Şehir Tiyatroları, İnegöl Tiyatro Festivali'nde sahne aldı
        Kartepe tramvay hattında ray döşeme çalışmaları başladı
        Kartepe tramvay hattında ray döşeme çalışmaları başladı
        Servet değerindeki çakmaklar görenlerin ilgisini çekiyor 1 buçuk yılda serv...
        Servet değerindeki çakmaklar görenlerin ilgisini çekiyor 1 buçuk yılda serv...