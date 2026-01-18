GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.



Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleriyle AFAD dalgıçları sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel (34) ve oğlu Berkay Yel (6) Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Baba ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yakınları tarafından hastane morgundan alınan baba ve oğulun cenazeleri, Bozburun Mahallesi'ndeki Ferdenli Camisi'ne getirildi.



Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.



Baba ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda defnedildi.













