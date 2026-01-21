Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış durumdaki Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış durumdaki Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İzmit'te taşınma aşamasında olan bir okulda yıpranmış Türk bayrağıyla ilgili olarak, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmaksızın yapılan uygulamanın, kabul edilemez görüntüler ortaya çıkardığı kaydedildi.
Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olaya sebep oldukları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.