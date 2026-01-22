Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Türk dalgıç su altında 36 saat kalarak dünya rekoru kırma peşinde

        Dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, su altında 36 saat kalarak dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk dalgıç su altında 36 saat kalarak dünya rekoru kırma peşinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, su altında 36 saat kalarak dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

        Saros Körfezi'nde mart ayında rekor denemesi gerçekleştirmeyi planlayan 32 yaşındaki Kibar, İzmit Körfezi'nde deneme dalışı gerçekleştirdi.

        Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) önündeki iskeleden dalış yapan Kibar, 13 saat 11 dakika su altında kaldı.

        Cem Karabay'a ait 30 saat 20 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 36 saatle geçmeyi hedefleyen Kibar, gerçekleşmesi durumunda başarısını 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ne armağan etmek istiyor.

        Deneme dalışını izleyen KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dalgıçlar da Kibar'a başarı dileklerini iletti.

        - "Ülkemize rekorlar kazandırmaya niyetliyiz"

        Mazlum Kibar, AA muhabirine, 2011'de yılında dalışa başladığını söyledi.

        Kibar, "su altında en uzun yaşayan insan olmayı" hayal ettiğini dile getirerek, "Bu alanla ilgili farklı kategoride rekorlar var, soğuk suda, kapalı ortamda, gölde, normal su sıcaklığında... Sırasıyla bunların hepsini rekor olarak kırıp suyun altında en uzun süre yaşayan insan olarak her alanda bu ünvanı almaya karar verdim." diye konuştu.

        Deneme dalışında 13 saat 11 dakika su altında kaldığını belirten Kibar, dalışta su altındaki yaşama uyum sağlama adına canlılar ne yapıyorsa onu yapmaya çalıştığını anlattı.

        Kibar, su altında beslenme ihtiyacını nasıl karşılayacağından bahsederek, "Karadan içine gıda doldurulacak, ben de aşağıda tam yüz maskemi takarak beslenme yapabileceğim. Şartlar el verirse soğuk su alanındaki rekor denemesini Saros Körfezi'nde yapmayı planlıyoruz.


        Bu 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü şerefine o rekoru kırmış olacağız. Daha sonra kapalı ortamda 192 saat olan dünya rekorunu, 240 saatte yani 10 gün hedefliyoruz. Göl rekoru olan 120 saati 150 saate çıkararak rekor kırmak istiyoruz. Normal deniz su sıcaklığında 145 saat rekorunu da 150 saatte çıkarmayı düşünüyoruz. Allah bize güç kuvvet verdikçe bunları ülkemize kazandırmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması

        Benzer Haberler

        İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri restorasyon bekliyor Metruk evler yıkı...
        İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri restorasyon bekliyor Metruk evler yıkı...
        Kartepe'de çocuklar mum yapım atölyesine katıldı
        Kartepe'de çocuklar mum yapım atölyesine katıldı
        İzmit'te atıl durumdaki okul binası sosyal tesise dönüştürülüyor
        İzmit'te atıl durumdaki okul binası sosyal tesise dönüştürülüyor
        İzmit'te ilginç saksı tartışması İzmit Belediyesi Van'dan saksı alınca tart...
        İzmit'te ilginç saksı tartışması İzmit Belediyesi Van'dan saksı alınca tart...
        Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası
        Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası
        Başiskele Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu inşaatı sürüyor
        Başiskele Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu inşaatı sürüyor