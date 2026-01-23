Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kandıra'dan kısa kısa

        Kandıra Belediyesi filosuna 3 yeni araç eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:56
        Kandıra'dan kısa kısa
        Kandıra Belediyesi filosuna 3 yeni araç eklendi.

        Belediye, kırsal mahallelerde verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 1 çekici yarı römork ve 2 kamyonu filosuna kattı.

        Yeni araçların, yol bakımı, malzeme sevkiyatı ve çevre düzenleme faaliyetlerinde kullanılarak iş gücü verimliliğini artırması hedefleniyor.

        Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizmet yolunda gücümüze güç kattık. Kandıra'mıza hayırlı olsun, birlikte daha güçlü, birlikte daha hızlıyız." ifadelerini kullandı.

        - 5 yeni halı saha yapılacak

        Gençlerin spora yönlendirilmesi ve mahallelerdeki sosyal imkanların artırılması amacıyla başlatılan projeyle ilçeye 5 yeni halı saha inşa edilecek.

        Halı sahalar Aydınlık, Orhan, Ömerli, Kırkarmut ve Yağcılar mahallelerine inşa edilecek.

        20 metre eninde 40 metre uzunluğunda inşa edilecek sahalarda sentetik yüzeyli çim saha kullanılacak.

        - Ölmez, projeleri sahada denetledi

        Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, beraberindeki teknik heyetle ilçede devam eden projeleri sahada inceledi.

        Masa başında planladıkları projeleri adım adım hayata geçirdiklerini ifade eden Ölmez, Kırkarmut, Dalca, Ömerli, Kerpe, Kefken, Babalı, Sinanlı Bilallı, Yağcılar ve Akçaova mahallelerinde incelemelerde bulundu.

        Ölmez'e incelemelerinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

