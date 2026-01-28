Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.U'yu İzmit'te yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'nun yenilenen altyapı tesisleri tanıtıldı
        Kocaelispor'nun yenilenen altyapı tesisleri tanıtıldı
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden yaşlılara evde sağlık ve bakım desteği
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden yaşlılara evde sağlık ve bakım desteği
        Gebze'de 6 kütüphane günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor
        Gebze'de 6 kütüphane günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor
        "Safran mürekkepli muska" ve "büyü bozma" iddiasıyla dolandırıldı Safran mü...
        "Safran mürekkepli muska" ve "büyü bozma" iddiasıyla dolandırıldı Safran mü...
        Körfez'de minik öğrenciler "Haylaz Tavşan" oyunuyla eğlendi
        Körfez'de minik öğrenciler "Haylaz Tavşan" oyunuyla eğlendi
        Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiri...
        Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiri...