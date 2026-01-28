Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor'nun yenilenen altyapı tesisleri tanıtıldı

        Kocaelispor'un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:09 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'nun yenilenen altyapı tesisleri tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor'un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri tanıtıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesislerde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, altyapıdan sporcu yetişmediği, şehrin çocukları takımda oynar hale gelmediği takdirde 1966’daki ruhu yakalama şanslarının olmadığını söyledi.

        Kocaeli'de yetişmiş çok sayıda sporcu ve spor adamı olduğunu belirten Büyükakın, kentin kendi yağıyla kavrulacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Büyükakın, altyapı olmadan üstyapının sürdürülebilir bir başarıya imza atma şansını olmadığını vurgulayarak, "Özel yetenekler Kocaelispor altyapısına girmek için sıraya girdiklerinde, bize 'Kocaelispor altyapısında bizim çocuğumuz da yer alsın, oraya bizi de kaydettirin' diye telefonlar gelmeye başladığında demek ki bir şeyler doğru yapılıyor demektir." ifadelerini kullandı.

        Altyapı talepleriyle ilgili yavaş yavaş aramaların başladığın aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

        "Ben de çok nadiren arayıp diyorum ki 'Şöyle şöyle bir çocuktan bahsediyorlar. İşinize yarar mı? Bir bakın.' Alın falan demiyorum. İşlerine karışmak olmaz. Aynı Selçuk Hoca da öyle. Getirdik, takımın başına koyduk. Başkanla toplantı yaptık. Dedik ki 'Hocam, sen ne diyorsan onu dinleyeceğiz. Senin önünü açacağız. Hesabı da sana soracağız.' dedik. Şu anda sorulacak bir hesap yok. Gayet iyi gidiyor. Ben beğeniyorum yani Kocaelispor'un gidişini ama gönlümüzden geçen tabii daha üst sıralar. Çok yeniyiz. Başladığımızda herkes 'bu takım asansör takımı olur' diyordu. Asansör takımı olmayacağımızı, Süper Lig'e demir atacağımızı daha ilk senede gösterdik. Altyapıdan yetişen gençlerimiz ise o eski övünç dolu yıllarımıza döneceğimizin müjdecisi."

        Büyükakın, Kocaelispor'un şehrin gerçek bir markası, değeri olduğunun altını çizerek, "Kocaelispor'u sadece futboldan ibaret görmediğimi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Diğer branşlarda da önünü açacağımızı, açmamız gerektiğini ifade ediyorum. Basketbolda, voleybolda, diğer spor branşlarında bu başarıların büyümesi, artması lazım." dedi.

        Kocaeli'ye bunlar gibi birçok tesisi her geçen gün kazandırmaya devam edeceklerine işaret eden Büyükakın, "Nasip olursa yaza da Kocaelispor'un tesislerini açacağız. Orası bambaşka bir yer olacak. Temmuz ayı gibi nasip olursa Kocaelispor'umuzun o muhteşem alanını açacağız. Kocaelispor'umuza yakışan bir tesis yeniden şehrimize kazandırılmış olacak." şeklinde konuştu.

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise altyapı güçlendikçe üst yapıyı da aynı oranda etkilediğini anlatarak, altyapıda gözle görülür gelişmelerin olduğunu kaydetti.

        Yeşil-siyahlı ekibin, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde Süper Lig'de iyi durumda olduğunu belirten Durul, "Kocaelispor'u güçlendirmek ve hak ettiği yere getirmek için aynı anlayış ve düşünceyle elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın uluslararası alanda bir futbol okulu hayali var, gelecekte de bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

        Konuşmaların ardından tesisin gezilmesiyle sona eren programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelisporlu futbolcu Furkan Gedik ve Kocaelispor'un altyapı takımlarında forma giyen futbolcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden yaşlılara evde sağlık ve bakım desteği
        Kartepe'de "Alo Evlat" ekiplerinden yaşlılara evde sağlık ve bakım desteği
        Gebze'de 6 kütüphane günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor
        Gebze'de 6 kütüphane günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor
        "Safran mürekkepli muska" ve "büyü bozma" iddiasıyla dolandırıldı Safran mü...
        "Safran mürekkepli muska" ve "büyü bozma" iddiasıyla dolandırıldı Safran mü...
        Körfez'de minik öğrenciler "Haylaz Tavşan" oyunuyla eğlendi
        Körfez'de minik öğrenciler "Haylaz Tavşan" oyunuyla eğlendi
        Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiri...
        Başiskele'de öğrenciler yarıyıl tatilini atölye çalışmalarıyla değerlendiri...