        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de eğitim yatırımları değerlendirildi

        Kocaeli'de son 24 yılda yapılan eğitim yatırımları, faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

        Giriş: 31.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:12
        Kocaeli'de eğitim yatırımları değerlendirildi
        Kocaeli'de son 24 yılda yapılan eğitim yatırımları, faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mehmet Akif Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, Kocaeli'deki eğitim-öğretim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında toplantı düzenlendi.

        Yılmaz, Kocaeli'de 2002-2026 yılları arasında eğitim alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, kentte bulunan 13 bin 943 dersliğin 10 bin 575'inin yenilendiğini, yenilenen ve yeniden inşa edilen okul sayısının ise 488 olduğunu kaydetti.

        Kocaeli'de halihazırda 568 derslikli 31 okul, 3 atölye binası, 400 kişilik pansiyon ve 1 kapalı spor salonu inşaatının devam ettiğini bildiren Yılmaz, "İkinci eğitim dönemi başında 2 Şubat Pazartesi günü 10 okulumuzu daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhale ön süreçleri tamamlanan, ilçelerimizin beklediği, 322 derslikli 14 okulumuz da mart ayına kadar ihale edilmiş ve inşa süreçleri başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, 2026 bütçesi için teklif ettikleri 376 derslikli 3 milyar 360 milyon lira maliyetli 15 okulun da Cumhurbaşkanlığı yatırım programına dahil edildiğini bildirdi.

        Devam eden ve programa dahil edilen inşaatların toplam bütçesinin 6 milyar 540 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hayatımızdaki en değerli emanetlerimiz olan öğrencilerimizin, gençlerimizin daha modern, güvenli ve donanımlı yeni okullarında eğitim-öğretim hayatlarına devam edebilmeleri gayesiyle Kocaeli'mize verdikleri destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve ekibine hasseten teşekkür ediyoruz. Her yıl nüfusu artan ve ihtiyaçları büyüyen ilimizin gençlerine her alanda AK Parti hükümetleri olarak hak ettikleri eserleri, yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz."

        Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, il müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

