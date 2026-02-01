Habertürk
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 01:06 Güncelleme: 01.02.2026 - 01:06
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir mühendislik firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

