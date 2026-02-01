Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir mühendislik firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

