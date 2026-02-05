Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, koleksiyonunu tamamlamak için olimpiyat kotası kovalayacak

        CEM ALİ KUŞ - Olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalyanın rengini altına çevirerek koleksiyonunu tamamlamak isteyen dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:23
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, koleksiyonunu tamamlamak için olimpiyat kotası kovalayacak
        İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası ile 2019, 2022, 2024 Avrupa şampiyonlarında altın madalya, 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan 29 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde başarılı grafik çizdi.

        Son olarak geçen yılın eylül ayında İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda ikinci olan milli sporcu, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül'de Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

        Koleksiyonunu olimpiyat altın madalyasıyla tamamlamak isteyen Buse Naz Çakıroğlu, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları kotası için mücadele vermeye başlayacak.




        - "Gittiğim her turnuvada şampiyon olmak istiyorum"

        Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda katıldığı turnuvalarda final oynadığını söyledi.

        İki kez katıldığı olimpiyatları gümüş madalyayla tamamladığını aktaran milli sporcu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlandığını ifade etti.

        Olimpiyat kotası alabilmek için ilk durağının Avrupa Oyunları olacağını dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, şunları kaydetti:

        "Bir önceki sefer gibi yine kotamızı alıp Los Angeles'a takım olarak gitmek istiyoruz. O yüzden Türkiye Şampiyonası'nın ardından maraton bizim için tamamen başlamış olacak. Her geçen yıl, bir önceki yıldan daha farklı ve iyi bir Buse Naz izlettirmeye gayret gösteriyorum. Ben de her sporcu gibi gittiğim her turnuvada şampiyon olmak istiyorum."

        Olimpiyatların çok farklı bir organizasyon olduğunu belirten milli sporcu, "Olimpiyatların atmosferi çok farklı. Avrupa veya dünya şampiyonu da olimpiyatlardaki o atmosferle başka bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Olimpiyata gitmiş ve oranın tadını almış, ringi koklamış biri olarak her olimpiyatta yarışmak istiyorsunuz. Ben de öncelikli olarak olimpiyatlara kota alıp eksik olan madalyamı tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

