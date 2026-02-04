Kocaeli'de 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 34 yıl 2 ay hapis cezası, 74 bin 580 lira idari para cezası ve 79 dosyadan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan U.T'yi (26) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.