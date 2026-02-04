Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:54
        Kocaeli'de 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 34 yıl 2 ay hapis cezası, 74 bin 580 lira idari para cezası ve 79 dosyadan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan U.T'yi (26) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

